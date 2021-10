Lidar HD : la France totalement cartographiée en 3D d’ici 2025

Le programme Lidar HD est un programme lancé par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et qui a pour but de cartographier la France en trois dimensions d’ici 2025.

Un chantier d’une ampleur inédite, qui doit couvrir l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, sauf la Guyane, afin d’obtenir une description 3D de la France entière, le tout grâce à une technologie de pointe, le Lidar haute densité (HD).

Des cartes 3D en accès libre

Le but, répondre « aux besoins d’observation et d’analyse spatiale dans de nombreux domaines de l’action publique (prévention des risques, observation de la ressource forestière, aménagement du territoire…) » et constituer « un levier pour le développement de futurs services à valeur ajoutée », indique le site de l’IGN.

Le programme Lidar HD pourrait donc permettre de prévenir avec plus de certitudes les risques d’avalanches, d’éboulements ou d’inondations sur le territoire français.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan France relance déployé par le Gouvernement et le budget total de sa mise en œuvre est estimé à 60 millions d’euros. Une fois complètes, ces cartes 3D seront en accès libre sur le site Géo portail.

Le programme Lidar HD en chiffres :

5 : le nombre d’années de travail.

7 000 : le nombre d’heures de vol pour parcourir l’ensemble du territoire.

10 : les points par mètres carré en moyenne.

3 : le nombre de péta-octets de données récoltées.

60 : millions d’euros de budget.