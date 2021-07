La labellisation Refuge LPO du cimetière de la Guillotière vire au bad buzz

Le 11 juillet, le cimetière de la Guillotière a reçu le label refuge de biodiversité de la LPO (Protection des oiseaux). Le but, préserver la biodiversité locale, inventorier les espères, mieux prendre en compte la faune et la flore dans la gestion du site.



Sauf que l’obtention de ce label a tourné au bad buzz. En effet, une table avec des rafraichissements avait dressé au milieu des tombes…



Les condamnations ont été unanimes, en tête le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver et le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge.



Nicolas Husson, Adjoint au Maire délégué à la biodiversité et la nature en ville, a réagi “Certains ont pu être troublés par la présence de rafraichissements servis à l’ombre de l’allée du cimetière, en raison de la forte chaleur. Mes excuses à toutes celles et ceux qui auraient pu être choqués. Cet événement a été organisé dans le plus total respect des défunts.”

