La LFP veut délocaliser le match Monaco-Lyon en Chine

Et si Lyon jouait en Chine cette saison ? C’est le souhait de la LFP qui veut délocaliser Monaco-Lyon en Chine mais la FIFA n’a pas encore donné son accord.



Le but faire gonfler ses droits TV à l’étranger. Selon L’Équipe, la rencontre pourrait être délocalisée à Shanghai et le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, en a discuté samedi dernier avec le dirigeant monégasque Oleg Petrov en marge du match OL-ASM (2-0).



Ce choc de la 23e journée de championnat programmé le week-end du vendredi 4 au dimanche 6 février, a été choisie, car aucun match de Coupes d’Europe et de sélections n’est programmé en même temps.