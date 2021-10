La Métropole de Lyon augmente le montant de sa prime air-bois pour les ménages modestes

La prime air-bois passe à 3 000 euros pour les personnes à revenus modestes. Et pourra être versée directement aux professionnels. Une aide financière d’un montant inégalé en France et qui permettra aux foyers à faibles revenus de n’avoir quasiment aucun reste à charge – en cumulant cette aide avec celle de l’État – pour remplacer leurs chauffages à bois peu performants et très émetteurs de particules fines.

Le chauffage au bois non performant est en effet responsable de la moitié du total des émissions de particules fines du territoire. Ce pourcentage peut même être encore supérieur en période hivernale.

Dans la Métropole de Lyon, on estime qu’il y a 20 000 appareils de chauffage au bois non performants. Or, les appareils modernes comme les poêles à granules ou à pellets sont à la fois efficaces sur le plan énergétique, faciles d’utilisation et écologiques.

Le principal frein au remplacement des appareils de chauffage polluants est le prix, notamment pour les personnes aux revenus modestes. De plus, la Métropole pourra désormais directement régler la facture auprès du professionnel, évitant ainsi aux habitants d’avancer les frais d’achat.