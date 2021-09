La Métropole de Lyon vote contre l’élargissement de l’A46

Les élus ont voté contre le projet d’élargissement à trois fois trois voies de l’autoroute A46. Si la Métropole partage le constat d’une autoroute congestionnée, elle considère que la solution proposée par l’État et le groupe autoroutier ASF est inappropriée. Il est possible de contenir le trafic sur l’A46 en proposant des alternatives crédibles.

Le projet de mise à 2×3 voies intervient alors que pour le rail, on réfléchit sans agir depuis plus de 20 ans.

La transformation du SYTRAL en établissement public, au 1er janvier 2022, offre une belle opportunité pour renforcer enfin la desserte en transports collectifs du Pays de l’Ozon, jusqu’ici pilotée par la Région. Au-delà, la Métropole affiche une volonté forte de coopération avec les territoires voisins en matière de covoiturage, en particulier avec les agglomérations de Vienne-Condrieu et des Portes de l’Isère. Si la Région concrétise ses intentions, la Métropole et le SYTRAL souhaitent contribuer au développement d’un service express métropolitain vers ces deux territoires, combinant à terme une desserte ferroviaire toutes les 15 minutes entre 6h et 23h et des cars express sur autoroute.

D’un point de vue global, la stratégie de la Métropole ne consiste plus à dévier le trafic mais à le réduire. Elle se traduit par une action sur les besoins de mobilité (facilitation du télétravail, meilleure répartition des logements et des emplois entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération) et sur le report modal (transports collectifs y compris lignes express sur autoroutes, covoiturage…).