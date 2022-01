La moitié des européens touchés par Omicron d’ici deux mois

Plus de la moitié des Européens vont être touchés par le variant Omicron, selon la branche européenne de l’organisation mondiale de la santé (OMS). Elle estime que d’ici deux mois, plus de 50% des Européens pourraient être touchés par le variant. Ces prévisions alarmantes se basent sur le rythme actuel de contaminations. Pour rappel, cette souche est plus contagieuse selon les scientifiques.

Hans Kluge, le directeur de l’OMS Europe a souligné lors d’une conférence en ligne que ce variant présentait des mutations “lui permettant d’adhérer plus facilement aux cellules humaines et pouvant infecter même les personnes qui ont été préalablement infectées ou vaccinées”.



D’après les données de l’OMS et ce depuis le 10 janvier, 26 pays ont signalé que plus de 1% de leur population était positive au Covid-19 chaque semaine. Le directeur de l’OMS Europe déplore par la même occasion que la transmission du variant “met au défi les systèmes de santé et la prestation de services dans de nombreux pays où Omicron s’est propagé à grande vitesse, ce qui menace de déborder dans de nombreux autres”.