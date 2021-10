La Mulatière et Sainte-Foy-Lès-Lyon organisent un référendum consultatif concernant le téléphérique lyonnais le 28 novembre prochain

Dans un communiqué publié par les Villes de Sainte-Foy-Lès-Lyon et de La Mulatière, nous apprenons qu’un référendum consultatif va être organisé le dimanche 28 novembre prochain afin de sonder la population locale sur leur envie de voir, oui ou non, un téléphérique passé au-dessus de chez eux. Pour rappel, le projet du téléphérique lyonnais, de par son tracé, passerait principalement au-dessus de ces deux communes. Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, et Véronique Dechamps, maire de La Mulatière, regrettent toutes les deux qu’aucun référendum ne soit organisé par le Sytral qui est le maître d’ouvrage du projet et aurait ainsi compétence en la matière. C’est pourquoi elles ont décidé de mettre en place ce référendum citoyen consultatif, “libre au SYTRAL d’écouter ou non le résultat démocratique” précise le communiqué.

“Nous reprendrons les modalités logistiques d’un scrutin classique avec un vote un dimanche, en bureaux de vote et nous nous entourerons de toutes les garanties d’impartialité. “Pro” ou “anti”, chaque citoyen pourra participer et contrôler les opérations du scrutin” explique Véronique Dechamps, avant que Véronique Sarselli ne poursuive : “Il y a une rupture de confiance avec le Sytral. Dès lors, il faut diversifier les outils d’expression citoyenne pour être en mesure de peser demain dans l’arbitrage du Sytral et après-demain dans le dossier d’enquête publique. Monsieur Bruno Bernard sera le bienvenu pour tenir un bureau de vote ou dépouiller les résultats avec nous!“. Avant que ces deux dernières ne concluent : “On ne gouverne pas qu’avec des référendums. Toutefois, les refuser chaque fois qu’ils sont proposés sur des projets de rupture en dit long sur la conception démocratique de cet exécutif.“