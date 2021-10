La Poste de Sennecey-le-Grand sera fermée durant six semaines suite à des travaux de rénovation

Du 14 octobre au 29 novembre prochains, la Poste de Sennecey-le-Grand ne sera pas accessible aux habitants puisqu’elle subira des travaux de rénovation. L’établissement va être modernisé afin d’améliorer la circulation dans le bureau mais aussi pour créer plus d’espace dans ces locaux et ainsi améliorer les conditions de travail des employés postaux. Le coût total des travaux est estimé à 99 000 euros et seront menés par Poste Immo, la filiale immobilière du groupe La Poste.

Les élus ont malgré tout regretté qu’aucun service postale ne soit maintenu dans la commune lors de cette période d’inaccessibilité même si la Poste a expliqué que la distribution du courrier ne serait pas impactée. En revanche, le retrait des colis se fera sur le site de Chalon, rue Guy-Moquet tandis que les opérations bancaires pourront être réalisées dans les Postes de Varennes-le-Grand ou Tournus.