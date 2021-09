La Région AURA candidate pour accueillir le futur Cluster européen de l’immuno-infectiologie

Alors que l’Académie de l’Organisation Mondiale de la Santé va s’installer à Lyon, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a profité de la venue du président de la République, Emmanuel Macron, pour proposer la candidature de la capitale des Gaules pour accueillir un futur Cluster européen de l’immuno-infectiologie. Une étude a été commandée par la Région dans le but de montrer la pertinence de ce choix. Le projet proposé comprend la création d’un Institut Hospitalo-Universitaire en immuno-infectiologie à Lyon ainsi que la formation d’un campus de l’innovation en immuno-infectiologie dans le quartier de Gerland.

Le modèle de l’IHU s’articulerait en 4 axes : la recherche, les soins, la formation et la valorisation industrielle. Lyon souhaite obtenir ainsi un 7e IHU à l’échelle nationale, puisqu’aucun des six premiers ne se situe en AURA. Les Hospices Civils de Lyon et LyonBiopole font déjà partie intégrante du projet et d’autres partenaires devraient venir renforcer la proposition.

“Profitons de cette chance qui nous est offerte à travers l’Académie de l’OMS pour installer une brique supplémentaire en installant chez nous le pôle d’excellence mondial des maladies infectieuses et de l’immuno-infectiologie. Un pôle qui permettra de réfléchir aux défis du XXIe siècle : l’antibiorésistance, les nouvelles maladies respiratoires et les nouveaux virus émergents” a déclaré Laurent Wauquiez.