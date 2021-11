La sécurité routière sensibilise au manque de visibilité suite au changement d’heure

La sécurité lance un appel à la vigilance. Avec le passage à l’heure d’hiver, on a perdu une heure de lumière en fin de journée.



Pour les piétons, cyclistes et les utilisateurs de trottinettes c’est une période à risque. Ils sont plus exposés à des accidents. Chaque année à cette période, le nombre d’accident augmente de 20% entre 7h et 9h et de 50% entre 17h et 19h.



La sécurité routière rappelle qu’il est important de s’équiper d’éclairage et d’accessoire réfléchissants.



Du 1er au 6 novembre, des brassards réfléchissants seront déposés sur les guidons de plus de 50 000 véhicules de mobilités douces en libre-service situés à Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille. Ces brassards rappellent qu’il est primordial de porter des vêtements clairs et des accessoires rétro-réfléchissants quand on circule à vélo ou à trottinette.