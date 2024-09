De mercredi à jeudi, la SNCF met en vente 200 000 billets de train Ouigo au prix maximum de 19 euros. L'offre concerne uniquement les trajets compris entre le 9 septembre et le 14 décembre. Il sera possible de rejoindre toutes les destinations desservies par les Ouigo grande vitesse et trains classiques, dont Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg.

La compagnie ferroviaire prévoit d'autres opérations promotionnelles d'ici le 30 septembre.

ML