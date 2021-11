La ville de Marseille renforce son dispositif d’accompagnement à la réussite scolaire

Soucieuse de la réussite de tous les écoliers, la Ville de Marseille renforce et étend le dispositif “Marseille Aide à la Réussite Scolaire” aux écoles maternelles et élémentaires bénéficiant du Contrat local d’accompagnement. Ce nouvel accompagnement a été mis en place par l’Education Nationale en septembre 2021.

Un accompagnement des enfants le plus tôt possible

Dans un premier temps instauré dans les écoles en éducation prioritaire, le service est désormais étendu aux écoles sous contrat local d’accompagnement. L’objectif de ces ateliers est d’accompagner le plus tôt possible les enfants fragiles dans les apprentissages au travers d’un processus éducatif et ludique (apprendre autrement, enrichissement du capital culturel).

Ils fonctionnent par cycle, durant les périodes scolaires, sous forme de groupes auxquels sont inscrits des enfants dont les difficultés ont été identifiées par les enseignants avec l’accord des familles.

Des petits groupes de travail

Pour les élèves d’école élémentaire, les ateliers MARS ont lieu quatre fois par semaine, de 16h30 à 18h00. Les ateliers regroupent 8 à 10 élèves de cycle 2 (classes de CP, CE1 et CE2) ou cycle 3 (classes de CM1 et CM2), encadrés par un enseignant. Durant 3 soirs, les élèves bénéficient d’un accompagnement à la réalisation de leur travail personnel, suivi d’un temps d’activité ludo-éducative afin de remobiliser des compétences et enrichir le capital culturel.

Pour les élèves de GS de maternelle, les ateliers ont lieu de 16h30 à 17h30 et ont pour objectif de renforcer les compétences orales des élèves encore fragiles dans l’acquisition du langage. Les enseignants travailleront avec l’enfant l’enrichissement du vocabulaire et l’amélioration de leur diction. Les groupes de travail regroupent jusqu’à 6 élèves de GS.