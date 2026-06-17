Lancement de la campagne d’abonnement de l’ASSE : le club mise sur la fidélité de ses supporters 

Malgré une nouvelle saison conclue sans accession en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne lance sa campagne d’abonnements pour la saison 2026-2027 ce mercredi avec l’ambition de conserver sa ferveur populaire. Le club stéphanois reste l’un des mieux soutenus du football français avec plus de 20 000 abonnés recensés la saison dernière. Les Verts ont également établi un record historique en Ligue 2 avec une moyenne de 32 205 spectateurs à Geoffroy-Guichard, confirmant l’attachement du public stéphanois.



C.J