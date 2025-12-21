L’AS Saint-Étienne éliminée de la Coupe de France après sa défaite à Nice

L’AS Saint-Étienne a été éliminée de la Coupe de France après sa défaite à l’extérieur face à l’OGC Nice (2-1). Les Niçois ont ouvert le score dès la 11e minute grâce à Youssouf Ndayishimiye. Les Stéphanois ont ensuite réagi avant la pause en égalisant sur penalty, transformé par Zuriko Davitashvili.

Au retour des vestiaires, les Aiglons ont repris l’avantage à la 72e minute avec un but de Morgan Sanson. Malgré une domination stéphanoise dans la possession du ballon et un plus grand nombre de tirs cadrés, les Verts ont payé leur manque de réalisme offensif et quittent la compétition sans être parvenus à faire la différence au tableau d’affichage.