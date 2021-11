Le Creusot : le maire réclame plus d’argent de l’État pour l’hôpital dans le cadre du Segur

Dans le cadre du Ségur de la Santé, l’État va verser un montant de 2 192 000 d’euros à l’hôpital du Creusot pour y soutenir le développement de la chirurgie ambulatoire. Un montant jugé insuffisant de la part de David Marti, le maire du Creusot, qui a interpellé le Premier ministre, Jean Castex, dans une lettre adressée à son égard le 25 octobre.

« Son projet est estimé à environ 27 millions d’euros, dont le but était de reconfigurer les locaux pour notamment développer l’ambulatoire, moderniser le plateau technique et améliorer l’accueil des patients. L’enveloppe d’environ 2 192 000 euros qui lui fut attribuée n’est pas à la hauteur des attentes et est susceptible de compromettre gravement le projet dans sa forme actuelle », mentionne David Marti dans sa lettre, dont les propos ont été relayés par le JSL.