Le FC Villefranche Beaujolais recrute un spécialiste de Football Manager

Le club de football de Villefranche sur Saône, évoluant en championnat National, soit la troisième division nationale, a annoncé sur ses réseaux sociaux le recrutement de Warkik, un streamer spécialisé dans le jeu Football Manager, jeu vidéo rendu célèbre pour sa capacité à se rapprocher de la réalité en termes de tactique et de recrutement dans le football.

L’objectif étant de s’appuyer sur les connaissances du jeune homme pour mieux “scooter”, comprenez “observer et analyser les joueurs”, et ainsi recruter en fonction de ses indications. Plusieurs clubs sont déjà partisans de cette technique, à savoir de s’appuyer sur des spécialistes de ce jeu si réaliste, comme c’est le cas de Toulouse en France, ou encore Watford et Brentford outre-Manche en Angleterre.