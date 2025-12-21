play_arrow

Le LOU Rugby lourdement battu par le Stade Toulousain à Gerland

Lourde défaite du LOU face au Stade Toulousain. Les Rouges et Noirs se sont inclinés hier soir 13-41 à domicile. Une nouvelle défaite qui contraint les Lyonnais à stagner à la 12e place du Top 14, à une place de la zone rouge.

M.L

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

