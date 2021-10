Le marché du petit sorcier fait son grand retour à Grigny

Si vous êtes un fan absolu de l’univers d’Harry Potter, cet événement est fait pour vous ! Le marché du petit sorcier fait son retour ce dimanche de 9h à 18h dans la commune de Grigny. Au programme, école de magie, expositions, concerts, lecture, confiseries, balais volants, il y en a pour tous les goûts.



65 exposants seront présents pour proposer leurs produits et de nombreuses animations en tout genre. Des cours de magie et de quidditch seront également proposés. Des jeux de piste sur le thème d’Harry Potter sont également au programme de ce dimanche.



Toutes les informations et réservations sont à retrouver sur le site internet de l’événement.