Le pass sanitaire sera obligatoire lors des soirées étudiantes

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a déclaré ce jeudi que le pass sanitaire allait être rendu obligatoire pour les soirées étudiantes et pour les week-ends d’intégration cette année. “Nous avons décidé de ne pas interdire ces évènements, ce qui aurait pu générer des fêtes sauvages où aucun contrôle des mesures sanitaires n’est possible. Et c’est ce qui a parfois eu lieu l’an dernier. Nous avons décidé que ces évènements festifs seront soumis au pass sanitaire ainsi qu’à un protocole sanitaire strict” s’est justifiée la ministre.

Pour participer à ces évènements festifs, il faudra donc soit être doublement vacciné, soit avoir réalisé un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures ou bien être en possession d’un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de 6 mois. Les chefs d’établissement, où auront lieu ces fêtes, devront être prévenu en amont a expliqué Frédérique Vidal avant de terminer par dire qu’une jauge maximale de 75% de la capacité d’accueil devra être respectée avec un port du masque non pas obligatoire mais “recommandé”.