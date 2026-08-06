Le plongeur lyonnais Jules Bouyer médaillé d’argent à l’Euro natation

Le plongeur originaire de Lyon, Jules Bouyer, a décroché une médaille d’argent du tremplin à 3 mètres, ce mercredi, au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. Grâce à un total de 484,60 points accumulés au terme de ses six passages, le Français s'est hissé sur la deuxième marche du podium. Cette performance marque un tournant pour la délégation tricolore : après six jours d'épreuves, elle apporte à la France sa toute première médaille de la semaine dans ces Championnats d'Europe, qui rassemblent également la natation artistique et l'eau libre, avant le coup d'envoi de la natation en bassin prévu lundi prochain.

B.A.T