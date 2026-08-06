Lyon : une fillette de trois ans retrouvée morte, sa mère placée en garde à vue

Une fillette âgée de trois ans a été retrouvée sans vie, mardi 4 août, dans un immeuble du quartier Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon. Sa mère, présente sur les lieux au moment de la découverte, a été interpellée et placée en garde à vue.

Selon les informations rapportées par Le Progrès, les premiers éléments de l'enquête s'orientent vers la piste d'une absorption de médicaments. Les investigations devront établir si l'administration de ces substances relève d'un acte d'origine criminelle ou d'un surdosage accidentel.

Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les causes et les circonstances du décès. La famille, confrontée à une situation de grande précarité, faisait l'objet d'un suivi par les services sociaux.

La mère de l'enfant doit être présentée à l'autorité judiciaire dans les prochaines heures, en vue d'une éventuelle ouverture d'information judiciaire.



B.A.T