Le procès de Tom Félix en Malaisie a eu lieu, le jugement attendu en janvier

Le procès de Tom Félix, emprisonné en Malaisie pour trafic de drogue, s’est achevé en une journée, mais sa décision ne sera connue que le 14 janvier. Ses parents, originaires de Saône-et-Loire, gardent espoir malgré deux ans et demi de détention.
