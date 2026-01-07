Le réseau TCL se mobilise face aux conditions hivernales

Face aux prévisions de neige et de verglas annoncées ce 6 janvier, le réseau TCL a activé son plan hivernal de prévention afin de garantir la continuité du service. En lien étroit avec Météo France, la Métropole de Lyon et la Préfecture, l’ensemble des équipes est mobilisé pour anticiper les impacts météorologiques et adapter l’exploitation du réseau en temps réel.

Des mesures spécifiques sont déployées sur tous les modes de transport : protection et sécurisation des installations du métro, maintien des voies dégagées sur le tramway, priorisation des axes essentiels pour les bus, diagnostics renforcés pour les autocars, dégivrage des infrastructures du Rhônexpress et sécurisation des haltes Navigône. Les accès aux pôles d’échanges et parcs relais font également l’objet d’actions de salage et de déneigement.

Le réseau TCL assure rester pleinement mobilisé pour offrir aux voyageurs des déplacements fiables et sécurisés malgré les conditions hivernales. Les informations trafic et horaires sont consultables sur www.tcl.fr

CC