Le Rhône et l’Isère placés en alerte pour orages et risques d’inondations

Les départements du Rhône et du Nord-Isère seront placés en vigilance jaune orages dès demain à partir de 9h.

Une alerte est également émise pour un risque de pluie-inondation.

Pour dimanche 21 septembre 2025 :

🟠 3 départements en Vigilance orange



🟠 3 départements en Vigilance orange

Restez prudents et informés

M.L