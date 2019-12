Le Rhône, l’Ain et l’Isère en alerte pour des vents violents

Le Rhône, l’Ain et l’Isère ont été placés en vigilance orange par Météo France pour “un épisode tempétueux” .

Ce jeudi matin les rafales peuvent atteindre 60 à 70 km/h sur les hauteurs mais la situation va évoluer au fil de la journée. En fin de soirée le vent deviendra très fort, voire violent le sud du département du Rhône.



On attend généralement des rafales dépassant les 100 km/h. Sur le sud de Loire, notamment du côté de la vallée du Gier on pourrait avoir plus de 110, voire de 120 km/h. Ce risque de fortes rafales persistera toute la nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la matinée de vendredi, ces vents violents devraient alors toucher la moyenne montagne de l’Isère et de la Drôme.