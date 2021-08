Le tourisme de proximité avec le Géoparc Beaujolais

Vous n’avez pas trop d’idées de sortie cet été ? Envie de voyager sans trop vous déplacer ? Alors destination le Beaujolais et son Géoparc.

Situé au nord-ouest de Lyon, il est, depuis 2018, reconnu par l’UNESCO grâce au label “Géoparc mondial UNESCO”. Au sein de celui-ci, vous êtes invités à découvrir une histoire de 500 millions d’années qui a laissé son empreinte dans la diversité des paysages, des milieux naturels, des patrimoines géologiques et culturels.

Pour la deuxième année consécutive, le Géoparc propose des micro-aventures (15 cette année) : des aventures dans des espaces naturels, sur des chemins de randonnée, à la rencontre de productrices et producteurs locaux. “L’idée est de faire un parcours dans le Beaujolais, autour d’un géosite ou pas loin, et de coupler de la randonnée, la découverte d’un site géologique, et souvent la découverte d’un produit local : du vin, du fromage”, explique Tanguy Leblanc, chargé de mission au Geoparc Beaujolais.

Constitué d’une variation paysagère, le Géoparc laisse le choix libre au visiteur, au niveau du parcours. Tanguy Leblanc apporte des précisions.

Il rappelle également l’un des buts du géoparc : “On peut faire du tourisme à côté de chez soi, sans aller dans les grands sites phares”. Outre les micro-aventures, le Géoparc Beaujolais accueille une grande partie de l’année, des géo-événements. Des événements inscrits dans la durée puisqu’il s’agira de la cinquième année de suite. Pour cette nouvelle édition, “embarquez pour un voyage extraordinaire 20 000 lieues sous la Terre, au travers d’une centaine de manifestations organisées de mai à décembre […] Au programme, balades commentées, conférences, ateliers, expositions, dégustations, chantiers participatifs, spectacles et courses d’orientation…”, indique le site du géoparc.

Tourisme, produits locaux, géologie, un peu de sport, voilà ce qui vous attend, si vous faites le choix de (re)découvrir le Géoparc Beaujolais.