Le trafic de nouveau au ralenti sur les rails

La circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau ce mercredi. Comptez 1 TER sur 4 en moyenne dans la région. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 745 autocars.

Concernant les TGV, prévoyez 11 allers/retours entre Paris et Lyon mais aussi 2 allers/retours sur les lignes Lyon-Marseille et Lyon-Montpellier.



Les prévisions pour ce week-end

La SNCF qui a également dévoilé ses prévisions de circulation pour les départs en vacances. Entre 50 et 60% des TGV seront assurés entre vendredi et dimanche. Plus de la moitié des passagers auront leur train confirmé, 15 % replacés dans un train partant le même jour et un tiers devront échanger leur billet. L’entreprise conseille de faire l’échange très rapidement. Des prévisions déjà remis en cause par les syndicats.