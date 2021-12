L’Elan Chalon s’impose face à Tours (81-90)

L’Elan Chalon s’est imposé hier soir du côté de Tours à l’occasion de la 8e journée de Pro B sur le score de 90 à 81. Une victoire qui permet aux joueurs de Sebastian Machowski de pointer à la troisième place du classement avec un bilan de cinq victoires pour trois défaites à égalité avec Nancy, Tours et Aix-Maurienne. Ajoutons à cela Blois, Quimper et Nantes qui pourraient revenir au même bilan également, c’est un début de saison extrêmement serré auquel on assiste en Pro B. Prochain rendez-vous samedi prochain au Colisée face à Vichy-Clermont.