Mardi 19 novembre, les agences France Travail de Saint-Chamond et Rive-de-Gier, en partenariat avec la municipalité, organisent le forum "Le Gier recrute" pour soutenir l’emploi. Une cinquantaine d’entreprises seront présentes pour recruter plus de 250 collaborateurs dans des secteurs variés, tels que l’industrie, les services à la personne, le médico-social, le nettoyage, le BTP, le tertiaire, et le transport.



EP