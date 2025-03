Les 48 espaces France Services de Saône-et-Loire font face à une hausse de fréquentation, avec plus de 207 000 usagers en 2024, soit une augmentation de 63 %. Le préfet a annoncé l'introduction de l'IA "Albert" pour aider le personnel, mais les conditions de travail des conseillers restent difficiles, avec une rotation élevée et des salaires proches du SMIC. Des efforts sont demandés pour améliorer les formations et les conditions d'emploi dans ces structures.

EP