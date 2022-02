Les nouvelles stratégies de Lyon Parc Auto et son “parc du futur”

La société Lyon Parc Auto (LPA) a dévoilé ce mardi, ses nouvelles orientations stratégiques. Elle veut accélérer et amplifier sa diversification dans le but d’accompagner la transition vers une métropole décarbonnée.

LPA va dès le mois de mai, investir en appliquant une feuille de route fixée pour les 6 ans à venir. C’est un investissement global au prix de 122 millions d’euros.

La société entend transformer progressivement les parcs en « parc du futur » pour améliorer le confort d’usage des clients et de leur proposer des solutions de mobilités alternatives adaptées à leur besoin du moment. Le parc Saint-Antoine, inauguré en 2021, fait déjà parti de cette nouvelle génération de parcs.

Cette feuille de route a pour objectif de développer l’autopartage et le stationnement mutualisé. Des objectifs importants qui se traduisent par l’augmentation du nombre de places de stationnements vélo sécurisées, de bornes de recharges électriques et elle contribue également à répondre aux problématiques de logistique urbaine de l’agglomération.

Sur 31 parcs de stationnement, plus de 2 000 places vont être créés d’ici fin 2022 et plus de 400 véhicules d’autopartage vont être mis en station.