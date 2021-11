Les pneus hiver ou chaînes sont désormais obligatoires dans 48 départements

La nouvelle réglementation concernant les pneus neige entre en vigueur, ce qui oblige les conducteurs à en être équipés dans certains départements.

Mais le ministère de l’Intérieur, ainsi que le secrétaire d’État à la Cohésion des territoires, Joël Giraud, a indiqué que les chauffeurs n’en disposant pas ne seront pas verbalisés avant l’année prochaine.

Un an de tolérance donc avant de voir l’amende de 135 euros être mise en place dans les 48 départements et 4.500 communes qui sont concernées par l’obligation.



Départements concernés :

l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.