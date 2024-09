Les prix de l'essence et du gazole sont au plus bas depuis 2022, soit avant le début du conflit en Ukraine. Il faut compter en moyenne, 1,60 euro le litre de gazole dans les stations-service, 1,75 euro le litre de SP 95. Une baisse expliquée par une chute de la consommation mondiale de pétrole ainsi que par la diminution des cours du baril en brut et l'euro.

En 2023, il fallait compter il fallait dépenser 1,85 euro pour un litre de gazole dans les stations-service.

ML