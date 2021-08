Les refuges des SPA saturés

Les refuges des SPA sont saturés cet été face à l’abandon massif de chiens et de chats. Entre le 1er mai et le 23 juillet, 11.335 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA sur l’ensemble du territoire, soit plus de 7 % de plus qu’en 2019 sur la même période. Face à cette hausse, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation autour du hashtag #StopAbandon. L’occasion de rappeler que 60 % des abandons ont lieu sur les aires d’autoroutes.

