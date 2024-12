En raison d'un manque de médecins, les urgences adultes des hôpitaux de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin fermeront cette nuit, de 20 h à 8 h 30, et toute la journée du 25 décembre à Pont-de-Beauvoisin. Les urgences pédiatriques, gynécologiques, de maternité et psychiatriques resteront accessibles, tout comme le SMUR. En cas d'urgence vitale, il est conseillé d'appeler le 15 pour être orienté vers la structure adéquate.

