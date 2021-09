Ligue des Champions : l’OL(F) affronte Levante

L’OL fait son entrée en lice Ligue des champions ce mercredi soir face à Levante, troisième du dernier championnat espagnol. Malgré une absence de titre la saison dernière, les Lyonnaises font toujours figure de grandes favorites et les joueuses de Sonia Bompastor veulent faire passer un message ” Il faut envoyer un message fort et montrer que l’OL est prêt cette saison, on a des objectifs élevés, on veut gagner un maximum de matchs et aller au bout de toutes les compétitions. Et je pense de les filles sont prêtes.”



L’objectif pour l’OL féminin est de se qualifier pour les phases de groupe. Sonia Bompastor veut aborder cette double confrontation de manière sérieuse, avec l’idée de gagner les deux rencontres.



Les Lyonnaises ont déjà montré qu’elles ne laisseraient rien au hasard. Lors du premier match de la saison, elles se sont imposées 3-0 contre Reims. C’était le week-end dernier.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h, en Espagne.