Ligue Europa : l’OL débute par une victoire à Glasgow

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (0-2) ce jeudi soir sur la pelouse des Glasgow Rangers à l’occasion de la première journée de phase de poules de la Ligue Europa. Les joueurs de Peter Bosz prennent la première place du groupe après le match nul (0-0) dans l’autre rencontre du groupe entre Brøndby et le Sparta Prague.



Dans une première mi-temps plutôt équilibrée entre les deux équipes, la lumière est venue de Karl Toko-Ekambi. En difficulté en ce début de saison, l’attaquant camerounais inscrit un superbe but du pied droit à l’entrée de la surface de réparation qui vient se loger dans le petit filet d’Allan McGregor (23′). 1-0 à la mi-temps pour l’OL.



Dès l’entame de la seconde période, les Lyonnais sont plus mordants. Ils sont récompensés à la 55e minute. Après une inspiration géniale de Lucas Paqueta, Houssem Aouar se présente seul face au gardien. Le milieu de terrain lyonnais bute sur Allan McGregor. Lucas Paqueta reprend et se heurte de nouveau au gardien, avant qu’Islam Slimani voit sa frappe déviée à deux reprises par des défenseurs écossais. C’est finalement James Tavernier qui marque contre son camp.



S’en suit une fin de deuxième mi-temps plus poussive de la part des Lyonnais. En souffrance par séquence, les Lyonnais s’imposent et signent un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues.

