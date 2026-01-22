play_arrow

Webradios

Ligue Europa : l’OL s’impose à Berne et se qualifie directement pour les huitièmes

L’Olympique Lyonnais a bien négocié son déplacement européen à Berne. Grâce à un but d’Ainsley Maitland-Niles, les Lyonnais se sont imposés face aux Young Boys (0-1) ce jeudi en Ligue Europa et ont validé leur qualification directe pour les huitièmes de finale.

Déjà assurés avant la rencontre de disputer au minimum les barrages, les hommes de Paulo Fonseca ont rempli leur objectif. Avec ce succès et des résultats favorables sur les autres terrains, l’OL s’invite dans le top 8 de la phase de Ligue et s’évite deux matchs supplémentaires en février. Avec six victoires en sept rencontres européennes, les Gones restent premiers du classement, à la différence de buts devant Midtjylland et Aston Villa, eux aussi victorieux jeudi soir.

Longtemps inoffensif, Lyon a fait la différence dans les arrêts de jeu de la première période. Après une perte de balle de Virginius, le centre de Pavel Sulc était repoussé par Keller, avant que Maitland-Niles n’enchaîne un crochet et une frappe du gauche pour ouvrir le score (45e+1).

Sur le plan individuel, la prestation de Ruben Kluivert confirme sa montée en puissance. En l’absence de Moussa Niakhaté, parti à la CAN, le défenseur néerlandais s’est montré solide et autoritaire, malgré une frayeur en seconde période.

L’OL enchaîne ainsi une septième victoire consécutive toutes compétitions confondues et peut désormais aborder sereinement le déplacement dimanche chez le dernier de Ligue 1, Metz.

Nos actualités
