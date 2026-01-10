play_arrow

Webradios

Lille – OL en coupe de France : un 16e de finale très attendu, avec les débuts d’Endrick

L’Olympique Lyonnais joue gros dimanche soir à Lille, en seizième de finale de la Coupe de France. Un déplacement périlleux, face à un concurrent direct en Ligue 1, qui doit permettre aux Lyonnais de mesurer la solidité de leur dynamique hivernale. Coup d’envoi à 21h, à suivre en intégralité sur Tonic Radio.

Cinquième du championnat, l’OL avance avec confiance depuis plusieurs semaines. Déjà victorieux à Lille cette saison en Ligue 1 (1-0, but de Tyler Morton), les hommes de Paulo Fonseca savent toutefois que la Coupe de France ne laisse aucune place à l’erreur. L’an passé, leur parcours s’était arrêté dès les seizièmes de finale, sur la pelouse de Bourgoin (N2), un échec encore dans les têtes.

Ce rendez-vous s’inscrit dans un calendrier chargé pour Lyon, engagé sur plusieurs tableaux, avec toujours des ambitions européennes affirmées. Même si la Coupe de France n’est pas la priorité absolue, elle reste la voie la plus directe vers un trophée, un objectif que le club n’a plus atteint depuis 2012.

L’attraction de la soirée sera évidemment la grande première d’Endrick sous le maillot lyonnais. Prêté par le Real Madrid, le jeune attaquant brésilien n’était pas qualifié lors de la dernière journée de Ligue 1. Dimanche, il pourrait connaître ses premiers pas officiels dans un contexte exigeant, loin d’un simple match de reprise.

L’engouement autour de cette affiche est à la hauteur de l’enjeu. Près de mille supporters lyonnais sont attendus au stade Pierre-Mauroy, un chiffre rare à ce stade de la compétition. L’OL entretient une histoire forte avec la Coupe de France, qu'il a gagné à cinq reprises (9 finales).

Lille – OL, dimanche dès 20h50 en intégralité sur Tonic Radio.

Endrick : ses principales déclarations : « Je suis un homme heureux »

