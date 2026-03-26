Live – Le conseil métropolitain d’investiture en direct

Ce matin, le conseil d’investiture se réunit à la Métropole pour élire définitivement le ou la président(e) de la Métropole. Les conseillers ainsi que les vice-présidents seront également élus.
Déroulé de la journée :
- Ouverture de la séance et Doyen d'âge
- Élection à la présidence (le scrutin phare)
- Discours d'investiture
- Détermination du nombre de vice-présidents
- Élection de la liste des vice-présidents
- Clôture et photo officielle
10h30 : Les votes pour l'élection du Président/e de la Métropole de Lyon a débuté
11h00 : Le dépouillement par les 5 scrutateurs commence
11h30 : Véronique Sarselli est élue présidente de la Métropole à 91 voix sur 150
12h20 : La présidente de la Métropole fait voter la Commission permanente électroniquement, qui comptera 67 membres
12h30 : Véronique Sarselli s'est exprimé auprès des journalistes sur son élection
13h50 : Après une petite pause, voici les propositions faites par les élus pour composer la Commission permanente :
- Jean-Michel Aulas : 66 candidats
- Vinciane Brunel : 26 candidats
- Tiffany Joncour : 4 candidats
- Blandine Brocard-Martin : 3 candidats
- Idir Boumertit : 3 candidats
14h00 : Les votes pour élire la Commission permanente à débuté
14h56 : Fin du dépouillement du scrutin pour la Commission permanente. 84 voix pour la liste de Jean-Michel Aulas pour 150 votants.
15h00 : Élections des 25 vices-présidents, élus par les membres de la Commission permanente
15h50 : Les 25 vices-présidents on été élus :
Jean-Michel Aulas
Laurence Fautra
Emmanuel Imberton
Nicole Sibeud
Gilles Gascon
Marie-Hélène Mathieu
Pascal Rothé
Laure Cédat
Jérémie Bréaud
Nathalie Frier
Pierre Oliver
Béatrice de Montille
Jérôme Moroge
Sarah Peillon
Alexandre Vincendet
Myriam Bencharaa
Bastien Joint
Sandrine Chadier
Christophe Geourjon
Claire Pouzin
Pascal Charmot
Angélique Enderlin
Emmanuel Hamelin
Laurence Croizier
Olivier Araujo
16h : Véronique Sarselli lit la charte de l'élu local
16h05 : Distribution des délibérations. Les élus ont 25 minutes pour en prendre connaissance
16h45 : Toutes les délibérations sont acceptées.
16h50 : Fin de l'installation du nouveau Conseil métropolitain
M.C