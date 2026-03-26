Live – Le conseil métropolitain d’investiture en direct

Ce matin, le conseil d’investiture se réunit à la Métropole pour élire définitivement le ou la président(e) de la Métropole. Les conseillers ainsi que les vice-présidents seront également élus.

Déroulé de la journée :

Ouverture de la séance et Doyen d'âge

Élection à la présidence (le scrutin phare)

Discours d'investiture

Détermination du nombre de vice-présidents

Élection de la liste des vice-présidents

Clôture et photo officielle

10h30 : Les votes pour l'élection du Président/e de la Métropole de Lyon a débuté

11h00 : Le dépouillement par les 5 scrutateurs commence

11h30 : Véronique Sarselli est élue présidente de la Métropole à 91 voix sur 150

12h20 : La présidente de la Métropole fait voter la Commission permanente électroniquement, qui comptera 67 membres

12h30 : Véronique Sarselli s'est exprimé auprès des journalistes sur son élection

13h50 : Après une petite pause, voici les propositions faites par les élus pour composer la Commission permanente :

Jean-Michel Aulas : 66 candidats

Vinciane Brunel : 26 candidats

Tiffany Joncour : 4 candidats

Blandine Brocard-Martin : 3 candidats

Idir Boumertit : 3 candidats

14h00 : Les votes pour élire la Commission permanente à débuté

14h56 : Fin du dépouillement du scrutin pour la Commission permanente. 84 voix pour la liste de Jean-Michel Aulas pour 150 votants.

15h00 : Élections des 25 vices-présidents, élus par les membres de la Commission permanente

15h50 : Les 25 vices-présidents on été élus :

Jean-Michel Aulas

Laurence Fautra

Emmanuel Imberton

Nicole Sibeud

Gilles Gascon

Marie-Hélène Mathieu

Pascal Rothé

Laure Cédat

Jérémie Bréaud

Nathalie Frier

Pierre Oliver

Béatrice de Montille

Jérôme Moroge

Sarah Peillon

Alexandre Vincendet

Myriam Bencharaa

Bastien Joint

Sandrine Chadier

Christophe Geourjon

Claire Pouzin

Pascal Charmot

Angélique Enderlin

Emmanuel Hamelin

Laurence Croizier

Olivier Araujo

16h : Véronique Sarselli lit la charte de l'élu local

16h05 : Distribution des délibérations. Les élus ont 25 minutes pour en prendre connaissance

16h45 : Toutes les délibérations sont acceptées.

16h50 : Fin de l'installation du nouveau Conseil métropolitain

M.C