Cette semaine, la circulation sur les autoroutes et routes de la Loire sera encore impactée. Sur l'A47 entre Saint-Chamond et Givors, la voie de droite sera neutralisée dans les deux sens de circulation, toutes les nuits à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Sur l'A72 à Andrézieux-Bouthéon, la voie de gauche sera neutralisée aujourd'hui à 18h30 jusqu'à demain 8h30. Enfin, la voie de droite sera neutralisée dans le sens Saint-Étienne/Firminy sur la RN88, demain et mercredi de 9h à 16h.

