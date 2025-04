Demain, malgré la fermeture obligatoire de nombreux commerces pour le 1er mai, certains resteront ouverts dans la Loire. Les fleuristes, notamment pour la vente de muguet, et certains restaurants, jugent cette journée stratégique et feront le choix d’accueillir des clients. De même, plusieurs cinémas et complexes de loisirs seront accessibles, à l’instar de certaines salles de sport.

C.C