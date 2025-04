Cet appel à témoins lancé par la police de la Loire.

Jérémie Felices, est un jeune homme de 17 ans qui n’a plus donné de nouvelles depuis plus d’un mois et demi après avoir quitté son domicile de Firminy le 12 février dernier, dans la soirée.

Il est susceptible de se trouver à Saint-Étienne.

D'après les renseignements communiqués, l'adolescent mesure 1m85, porte des lunettes et a les cheveux courts frisés.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 04 77 40 15 40.

R.H