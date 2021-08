L’OL s’intéresse à Layvin Kurzawa

Malgré le recrutement dans des postes défensifs (Damien Da Silva, Henrique), l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer dans ce domaine. Selon L’Équipe, le club de Jean-Michel Aulas étudie la possibilité de faire venir le défenseur du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa.

Le quotidien rapporte que le latéral fait partie des profils techniques recherchés par le club. Sa potentielle arrivée amènerait de la concurrence à Henrique, la nouvelle recrue, et Maxwell Cornet, désormais habituel du poste, mais pisté par Burnley et le Hertha Berlin.

Kurzawa se sent bien à Paris

Le dossier pourrait s’avérer complexe. L’international français (28 ans, 13 sélections), déjà approché par Galatasaray, a refusé de rejoindre le club turc. La saison dernière, il a d’ailleurs prolongé son contrat, jusqu’en juin 2024. Il dit se sentir bien à Paris. L’Équipe précise que l’ex-Monégasque aurait répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait aller au bout de son contrat.

La position de numéro 1 de Juan Bernat (malgré son importante blessure), les préférences de Mauricio Pochettino pour Abdou Diallo (un défenseur central) : pourrait-il être intéressé par le projet sportif lyonnais ?

Aucune offre n’a été pour le moment transmise par l’OL.

Pour les supporters lyonnais, Kurzawa ce sont des bons et mauvais souvenirs. On se souvient par exemple de ce match de championnat en janvier 2018. Il avait inscrit un but somptueux dans le temps additionnel de la première mi-temps, une reprise de volée directement dans la lucarne (1-1 à la pause). Victoire finale de l’OL 2-1, dans le temps additionnel, sur une frappe exceptionnelle de Memphis Depay. Qui était l’auteur d’une mauvaise relance, récupérée par Nabil Fékir, et qui amène le but ? Malheureusement pour lui, Layvin Kurzawa.