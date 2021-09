L’Olympique de Marseille se déplace à Angers pour préserver sa série d’invincibilité

L’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi 22 septembre à 21h à Angers dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un déplacement important pour poursuivre le début de saison exceptionnel réalisé par les joueurs de la cité phocéenne. Avec quatre victoires, un nul et donc 13 points à leur compteur, les hommes de Jorge Sampaoli font un départ en boulet de canon. D’autant plus qu’en cas de victoire dans le match à rejouer face à Nice, c’est trois points supplémentaires qui pourrait s’ajouter au cumul des points déjà engrangés.

13 points en 5 rencontres c’est le deuxième meilleur départ de l’OM en championnat après 2012/2013 où l’équipe d’Elie Baup en avait obtenus 15 en 5 matches, pour finalement finir second en fin d’exercice. Mais attention méfiance ce soir puisque les Marseillais affrontent une très belle équipe angevine. Surprenante en ce début de saison, la formation menée par Gérald Baticle est actuellement sur la 4e marche du podium à seulement deux petits points de l’OM avec un match en plus. Mais Marseille voudra poursuivre sa série d’invincibilité depuis le début de l’exercice 2021/2022 et enchaîner avec une quatrième victoire de rang en championnat. Surtout avant un nouveau choc ce dimanche soir à 20h45 face à une très belle équipe lensoise.