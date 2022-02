L’Olympique de Marseille s’incline face à l’Olympique Lyonnais dans le match à rejouer de la 14e journée

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’OL ce mardi soir sur le score de 2 buts à 1 à l’occasion du match à rejouer de la 14e journée après les incidents survenus avec Dimitri Payet en novembre dernier. Les Olympiens avaient pourtant bien entamé la partie avec un but rapide inscrit par Mattéo Guendouzi d’une magnifique tête croisée sur un superbe corner distillé par Payet (0-1, 10′). Après ça les Olympiens ont contrôlé la partie sans pour autant avoir un gros nombre d’occasions. Même si certaines auraient tout de même mérité de terminer au fond et ainsi permettre aux joueurs de Sampaoli de faire le break dans cette partie.

Face à eux, les Lyonnais avaient le ballon mais étaient assez apathiques et n’en faisaient pas grand chose. Jusque dans le dernier quart d’heure où l’OL s’est progressivement réveillé avec notamment une entrée décisive de Moussa Dembélé et une fin de match tonitruante de Shaqiri. Sur un centre anodin de Malo Gusto, le Suisse venait ajuster une tête magnifique qui venait tromper Pau Lopez (1-1, 76′). Après l’égalisation, l’OL continuait de pousser et venait trouver le chemin des filets une nouvelle fois dans les ultimes instants après un super enchaînement de Moussa Dembélé qui s’est défait du marquage de Saliba pour ajuster un lob impeccable face au portier marseillais (2-1, 89′).

Un scénario cruel même si il faut rappeler que les Phocéens ont joué ce samedi soir pendant que l’OL avait 10 jours de repos. En tou cas l’OM reste 3e à 2 points du dauphin qui est l’OGC Nice. Prochain rendez-vous face à Angers ce vendredi à 21h.