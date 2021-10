L’OM s’incline face à Lille et concède une deuxième défaite consécutive en Ligue 1

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Lille ce dimanche (2-0) et quitte le podium de Ligue 1 en concédant une deuxième défaite consécutive après le revers face à Lens dimanche dernier (2-3). Jonathan David est le double buteur côté lillois (28′, 90+5′) mais les hommes de Jocelyn Gourvennec auraient pu l’emporter par une marge plus importante puisqu’ils ont également touché les montants à deux reprises.

Les Marseillais commençaient le match avec de bonnes intentions mais rapidement ont fait preuve de limites et de déchet technique dans le dernier tiers adverse. Il ont eu beaucoup de difficulté pour trouver les attaquants et les mettre dans la bonne position pour marquer, ces derniers devant souvent essayer de faire la différence tout seul. Et les Lillois, réalistes, venaient punir les joueurs de Sampaoli à la 28e minute de jeu grâce à Jonathan David qui profitait d’une mauvaise intervention défensive de Saliba pour pousser le ballon au fond des filets.

Ayant pourtant la maîtrise du ballon, l’OM s’est tout de même procuré quelques occasions mais pas vraiment franches par l’intermédiaire de Bamba Dieng. Au retour des vestiaires, les Marseillais continuaient de pousser pour égaliser mais pêchaient toujours dans les derniers mètres qui les séparaient du but lillois. Et le deuxième carton jaune reçu par Under (77′) n’arrangeait en rien les choses et permettaient même aux Dogues de faire le break dans les ultimes instants de la partie grâce à David une nouvelle fois (90+5′).

C’est un nouveau coup d’arrêt pour les Marseillais en tout cas qui devront profiter de la trêve internationale pour se ressourcer avant la réception de Lorient le 17 octobre au Vélodrome.