Loto du Patrimoine : 130 000 euros en faveur du château de Toulongeon

Portée par Stéphane Bern et mise en place par la Fondation du patrimoine avec l’aide du ministère de la Culture et de la Française des Jeux (FDJ), la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril a annoncé lundi le montant et la répartition des aides accordées aux huit sites de Saône-et-Loire sélectionnés en 2021 afin d’être rénovés, aide permises grâce aux bénéfices du Loto du patrimoine qui fournit le fond de la Fondation du Patrimoine.

Dans le département, le site de l’ancien château de Toulongeon, à La Chapelle-sous-Uchon, a été retenu le financement de travaux de réhabilitation des communs et bénéficiera d’une aide de 130 000 euros octroyées par la Mission Patrimoine, en complément des aides publiques et de l’auto financement.