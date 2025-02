Lux arrive en tête du classement des "Villes et villages où il fait bon vivre" dans la catégorie villages, devançant Châtenoy-en-Bresse et Hurigny. La commune, proche de Chalon-sur-Saône, se distingue par ses services, ses commerces et son cadre de vie, alliant dynamisme et calme. Le maire envisage de demander le label officiel à apposer aux entrées de la ville.

EP