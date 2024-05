Lyon : de la prison avec sursis requise contre les deux activistes qui avaient jeté de la soupe sur un tableau

Alors que ce mardi a débuté le procès de Sophie et Ilona, deux activistes de Riposte Alimentaire qui avaient jeté de la soupe sur un tableau de Claude Monet au Musée des Beaux-Arts, de la prison avec sursis a été requise par le procureur de la République. C'est plus précisément deux mois de prison avec sursis qui ont été requis. La toile n'avait pas été abîmée par cette action mais son cadre si en revanche. Le jugement sera rendu le 18 juin prochain où nous connaitrons la sentence et le dénouement de cette affaire.